Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, galibiyetle lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Karşılaşmada 3 eksik bulunan sarı-lacivertliler, transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

09.08.2024 10:17
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Şu ana kadar 5 transfer yapıldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

Kadroda 16 yabancı

Fenerbahçe, sezon öncesinde şu anda kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin 14 yabancı hakkının tanındığı yeni sezon öncesinde kadrosundaki isimler şöyle:

Alexander Djiku (Gana), Allan Saint-Maximin (Fransa), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Dusan Tadic (Sırbistan), Edin Dzeko (Bosna Hersek), Fred Rodrigues (Brezilya), Jayden Oosterwolde (Hollanda), Luan Peres (Brezilya), Miguel Crespo (Portekiz), Miha Zajc (Slovenya), Rade Krunic (Bosna Hersek), Rodrigo Becao (Brezilya), Ryan Kent (İngiltere), Sebastian Szymanski (Polonya), Youssef En-Nesyri (Fas)

Hücum hattı değişti

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.

Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.

Son 5 sezondaki ilk hafta maçları

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika

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