Fenerbahçe, Adanaspor\'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Lig ve Avrupa'da daha az forma şansı bulan oyuncuları değerlendirdiklerini belirten İsmail Kartal, "Lincoln çok güzel bir performans ortaya koydu. Çok karakterli bir çocuk, çalışmayı çok seviyor. Joker gibi nereye koyarsanız verim alabiliyorsunuz. Bakalım bu süreç içerisinde ne oluyor ne bitiyor ona göre karar vereceğiz 14 yabancıya. Hemen hemen her maçta farklı ciddi performanslar ortaya çıkıyor. Bu akşam özel bir performans ortaya koyanlar olmuştur, keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Bunların olmasını istiyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Takımdaki oyuncuların birbirine saygısı, hepimizin birbirimize saygısı bizi buralara kadar getirdi. Bunu devam ettireceğiz. Güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

"BATSHUAYİ'NİN HERHANGİ BİR YERE GİTMESİYLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Attığı 4 golle maçın yıldızı olan Batshuayi'nin hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kartal, "Batshuayi'nin herhangi bir yere gitmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Batshuayi Kayseri'de 3, bugün 4 gol attı. Dzeko da 3 attı geçen maç, oyundan aldık. Bu tatlı güzel bir rekabet. Bunların olması bizi de çok mutlu ediyor. Herkesin birbirine saygısı var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. Krunic'in performansını gayet iyi buldum. Sonuçta son 2 haftalık periyotta Milan'da bireysel antrenmanlarla kendisini hazır tuttu. 2 antrenmanla bu akşam maça hazırladık. Şu anda yüzde 70-75 hazır durumda. Bu akşam ne kadar kaliteli ve iyi oyuncu olduğunu gösterdi. İkinci yarı bazı oyunculara yük binmesin diye mecburen onu stopere çektik. İyi iş çıkardı bu akşam" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş'ın iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, forvet hattına yerli bir oyuncu alabileceklerini söyledi. Maç maç önlerine baktıklarını dile getiren İsmail Kartal, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

MUSTAFA KAPLAN: HALI SAHADA YEMEYECEĞİMİZ GOLLER YEDİK

Çok kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim için zor bir kuraydı. Özellikle deplasmanda oynamak. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Lig lideri, tempolu bir takım. 3. bölgede çok tehlikeli bir takım. Maç öncesi bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım diye konuştuk, aslında ilk gole kadar bunu yaptık. Yediğimiz ilk gol direncimizi düşürdü. Bu stada ilk kez gelen oyuncu grubumuz vardı. Savunmada duruş hataları yaptık. Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18'in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum. Bundan sonraki süreçte kendimizi lige vereceğiz. Fenerbahçe'ye ligde ve Avrupa'da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.