Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier: Muhteşem bir sezon yaşadık - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier: Muhteşem bir sezon yaşadık

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier: Muhteşem bir sezon yaşadık

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıkları muhteşem bir sezon yaşadıklarını söyledi. Garnier, takımın hedeflere ulaşmak için birlikte hareket ettiğini ve Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu belirtti. Ayrıca, kazanılan kupaların kendisi için en özel sezon olduğunu ve önümüzdeki sezon planlamasında bazı değişiklikler olacağını ifade etti.

19.04.2024 15:30
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FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, muhteşem bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı, 4 kupalı sezonu değerlendirdi.

Muhteşem bir sezon yaşadıklarını, çok fazla hayal kurduklarını ve bu hayalleri gerçekleştirdiklerini belirten Garnier, "Yaşadıklarımız muhteşem bir sezonu özetliyor. Mükemmel bir sezon diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımı kendisi kurmamasına karşın sezon başında göreve gelmesinin ardından hep beraber hareket ettiklerinin altını çizen Garnier, şöyle devam etti:

"Birbirimizi tanıma hem de takımı olabildiğince yüksek noktaya getirmek için önümüzde kısa bir süre vardı. Adım adım gittik. Burada bir takım vardı ve bu takımı ben kurmamıştım. Dolayısıyla hedefler doğrultusunda hep beraber çalıştık. Çok iyi bir takımımız vardı. Hedeflere ulaşmak için takım halinde hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Takımın hakkını vermek lazım, hiçbir zaman ekstra motive etmeme gerek kalmadı."

Sarı-lacivertli ekibi daha önce çalıştırmasıyla ilgili de konuşan Garnier, "Daha önce burada olmam, kulüp yapısını bilmem anlamına geliyordu. Bu durum da bana yardımcı oldu. Yeri geldiğinde tanıdık yüzlerle karşılaştım. Fenerbahçe'nin dokusunu biliyordum. Buraya gelirken nereye geldiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Fenerbahçe'ye sadece kazanmak için gelirsiniz. Fenerbahçe çok büyük bir aile, buraya tekrardan geldiğimde kimse beni unutmamıştı. Aslında ben aileme geri katılmış gibi oldum." açıklamasını yaptı.

"Benim en özel sezonum"

Geride kalan sezonda kazanılan kupalar ve yaşanılan başarıların çok özel olduğunun altını çizen Valerie Garnier, şunları söyledi:

"Kulüp kariyerinde benim en özel sezonum diyebilirim. Tüm kupaları kazanmak gerçekten çok nadir olur. Bir antrenör sezona başlarken bütün alanlarda şampiyonluk hedefler. Bu şampiyonluklar gerçekleştiğinde de, uyandığımızda gerçek mi diye kontrol ederiz. Hala o anın akışındayız. Her şeyi tam anlamıyla idrak edebilmek belki biraz daha vakte ihtiyacımız var."

Takım olarak zirveye çıktıklarını ancak orada kalmanın daha zor olduğunu vurgulayan Garnier, bunu başarmak istediklerini belirtti.

Garnier, kadın basketbol takımlarından Beşiktaş BOA'nın Avrupa Kupası'nda final oynaması, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ÇBK Mersin'in yer almasının da Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Son olarak önümüzdeki sezon planlaması hakkında konuşan Fransız çalıştırıcı, "Böyle bir sezon geçirdikten sonra devamlılığı tercih etmek gerekiyor. Tabii ki bazı değişiklikler olacaktır." şeklinde konuştu.

Valerie Garnier'ın açıklamalarının ardından takım halinde kazanılan 4 kupayla birlikte poz verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier: Muhteşem bir sezon yaşadık - Son Dakika

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