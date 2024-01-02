 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı 96-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın\'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi
02.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, Natasha Howard 23, İdil Saçalır 8, Alperi Onar 16, Emma Meesseman 11, Ivon Anderson 11, Tilbe Şenyürek 14, Kayla Mc Bride, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Gül, Ayşe Yılmaz 4

NESİBE AYDIN: Şevval Akalan 3, Jessica Thomas 13, Elif Çayır 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, İlayda Güner 7, Emma Cannon 16, Alaina Coates 7, Katarina Zec 7, Pelin Bilgiç, Gamze Takmaz, Ada Naz Çorum

1'İNCİ PERİYOT: 24 - 12

DEVRE: 46 - 34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78 - 43

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Nesibe Aydın'ı 96 - 57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu. Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, 4 - 5 Ocak tarihleri arasında Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Aydın, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika


15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 16:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement