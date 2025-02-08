Fenerbahçe Alanyaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 23. haftada 18. kez karşı karşıya gelecek; galibiyet sayısında üstünlüğü var.

08.02.2025 09:56
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 18. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 10'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 21 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 21 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, bu müsabakayı da kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 18. randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez kazandı. 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kanarya'nın 37 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 2 ve Edin Dzeko'nun de 1 golüyle 3-0 kazandı.

Farklı skorlar

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

Youssef En-Nesyri cezalı

Sarı-lacivertliler, takımın en golcü ismi Youssef En-Nesyri'den yararlanamayacak. Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Faslı futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde oynamayacak.

Dış saha karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 11 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, 30 gol kaydetti. Kanarya, deplasmanda son maçını Adana Demirspor'a karşı oynarken rakibini 4-0 yendi.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de son 2 maçını geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisinde 3 gollük ortalama yakaladı. Oynadığı 21 maçında 20'sinde fileleri havalandırmayı başaran sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti. Kanarya, bu performansıyla ligin en golcü takımı olarak zirvede bulunuyor.

Alanyaspor, evinde son 4 maçı kazandı

Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği sonrası iç sahada puan kaybı yaşanmadı. Deplasmanda son olarak Göztepe'yi mağlup eden Sami Uğurlu'nun öğrencileri evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, sahasında son olarak ise Başakşehir'i 5-4 mağlup etti. Alanyaspor, ligde iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Fenerbahçe'de 3 isim kart sınırında

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Alanyaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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