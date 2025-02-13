Fenerbahçe, Anderlecht'le Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Anderlecht'le Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Anderlecht'e karşı 4 eksikle sahaya çıktı. Mourinho yedek kulübesine döndü.

13.02.2025 21:48
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadronda 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlık, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ise listede olmamaları sebebiyle oynatamazken, Anderson Talisca'yı yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Anderlecht karşısında Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Anderlecht karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta sahada Fred Rodrigues ile Sebastian Szymanski görevlendirildi. Hücumda ise Dusan Tadic'in önünde Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Mourinho, takımının başına döndü

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü.

Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

4 eksik

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada görev alamadı.

Mert Müldür 26 gün sonra

Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü.

En son ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle ikisi Avrupa Ligi, biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.

Osayi 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Ligde 3 ve kupada 1 maçta ilk 11'de görev yapamayan deneyimli futbolcu, Midtjylland müsabakasında cezası nedeniyle oynayamadı.

Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de forma giyen Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de top koşturdu.

Medyadan yoğun ilgi

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasına medya yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 16'sı yabancı 224 basın mensubu takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht'le Karşılaşıyor - Son Dakika

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