Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Anderlecht ile oynayacağı maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Sakat oyuncular yer almadı.

19.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Brüksel'e hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika'ya götürülmedi. Sakatlıklarını atlatarak bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic ve Alexander Djiku'da listede yer almadı.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

" İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Taslica, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.