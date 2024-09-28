Fenerbahçe Antalyaspor ile 57. Randevuda - Son Dakika
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Fenerbahçe Antalyaspor ile 57. Randevuda

Fenerbahçe Antalyaspor ile 57. Randevuda

Fenerbahçe, Antalyaspor ile Süper Lig'de 57. kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

28.09.2024 10:13
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 57. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 37-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a kaybederek ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'nin aynı zamanda 32 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdi. Kanarya, son maçında ise hafta içi Avrupa Ligi'nde Union Saint- Gilloise'i 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ise ligde son oynadığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligde 57. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 56 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 37 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle yanıt verdi. İki ekip arasında Antalya'da yapılan son karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Son 9 maçta kaybetmedi

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 17 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

Deplasmanda 22 maçtır yenilmiyor

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 22 deplasman maçında 18 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 14 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Alex, eski takımına karşı

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve kulüpte birçok rekora imza atan Alex de Souza, teknik direktör olarak eski takımına rakip olacak. Brezilyalı teknik adam, sezon başında Antalyaspor'un başına geçmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve eski milli futbolcu Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcısı olarak olarak bulunuyor.

Cihan Aydın düdük çalacak

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Antalyaspor ile 57. Randevuda - Son Dakika

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