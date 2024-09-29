Fenerbahçe Antalyaspor\'u 2-0 Yendi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Dk. 75 Gerxhaliu), Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 74 Gaich), Petrusenko (Dk. 82 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 50 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 74 Van de Streek), Djenepo, Samudio
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Kostic), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Fred), Amrabat, Tadic, Szymanski (Dk. 85 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 69 Becao), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Tadic, Dk. 81 Kelven (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kelven (Antalyaspor)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yendi.
55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1
76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
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