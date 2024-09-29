Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe'nin asbaşkanı Ilıcalı, galibiyetin uzun maratonda önemli olduğunu vurguladı.

29.09.2024 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kulüp asbaşkanı Acun Ilıcalı, uzun maratonda önemli bir 3 puanı aldıklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcuları ve teknik direktörlerini tebrik ettiklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Yukarıya karşı puan farkını kapamış olduk. Takımımızın geleceğiyle ilgili uzun yolculukta bu galibiyetin çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Ilıcalı, gazetecilerin maçtaki pozisyonlarla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Böyle sıcak sıcak, tam pozisyonlar değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da 1-2 gün içerisinde yapacağız. Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Yani taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Başkanımız da bu konuda hatırlıyorsunuz açıklama yaptı. Yeni bir federasyon. Federasyonumuzun niyeti gayet iyi. Fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Bugün olan şeyleri herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi... Vermeyi geçtik, hiç incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık beş saniyeyle on beş saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması, bizde de 'hadi başlayın' olması. Bunlar tabii ki çok garip şeyler. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim. Hakem hocalarımızın dediklerine bakalım. Ondan sonra bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Yani iki gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız."

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ilıcalı, "Taraftarlarımız şunu iyi bilsin. Biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz bir maçla yıkılmayız, biz Fenerbahçeyiz. 'Mağlubiyet almayacağız' demedik. Biz şampiyon olacağız. 'Onun için bu yola baş koyduk' dedik. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. Ulaşamayacaklar. Hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla beraber, ona da güveniyoruz. İyi günler bizi bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ilıcalı, hem Avrupa'da hem Türkiye'de yollarında ilerlemeye devam ettiklerinin dile getirerek, "Futbol bu. Tabii ki herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin. Hiçbir takım yenilmez değil. Futbol bu, yenme ve yenilme olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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