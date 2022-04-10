Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! - Son Dakika
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Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!

10.04.2022 17:07

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, derbi öncesi paylaşımıyla taraftarın heyecanını üst düzeye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde tutkusu ve hırsıyla sarı-lacivertlilerin sevgilisi olan Stephen Appiah'ın fotoğrafını "Mood" diye paylaşan Fenerbahçe sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin paylaşımı dikkat çekti.

APPIAH PAYLAŞIMINA TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Stephen Appiah'ın kollarını kaldırmış dua ettiği görüntüsünü sosyal medya profillerinin fotoğrafı yapan sarı-lacivertli taraftarlara, Fenerbahçe resmi hesabı da destek verdi. Sarı-lacivertliler, Appiah'ın bu görüntüsünü "Mood" ifadesiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, taraftarlardan yorum yağdı.

Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

APPIAH DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da Twitter'da kendi görselini paylaşırken, sosyal medya profil fotoğrafını da bu görüntüyle değiştirdi.

Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor
Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor
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Spor Toto Süper Lig, Stephen Appiah, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 'Appiah' paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! - Son Dakika
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