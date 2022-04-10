Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! - Son Dakika

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin paylaşımı dikkat çekti.
Stephen Appiah'ın kollarını kaldırmış dua ettiği görüntüsünü sosyal medya profillerinin fotoğrafı yapan sarı-lacivertli taraftarlara, Fenerbahçe resmi hesabı da destek verdi. Sarı-lacivertliler, Appiah'ın bu görüntüsünü "Mood" ifadesiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, taraftarlardan yorum yağdı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da Twitter'da kendi görselini paylaşırken, sosyal medya profil fotoğrafını da bu görüntüyle değiştirdi.
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