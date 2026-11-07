Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev'de teknik direktör Gökhan Bozkaya, çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Bozkaya ile galibiyet golüne imza atan Ece Türkoğlu, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayan Gökhan Bozkaya, "Güzel bir maç oldu. Saha içinde inanılmaz bir mücadele vardı. İki takımı da kutluyorum. Oyuncular, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler ve oyun disiplinine sadık kaldılar. Sabırlı oynadık ve neticesinde golü bulduk. Çok mutluyum. İçeride Galatasaray'a karşı güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında 11 Kasım Çarşamba günü İspanya temsilcisi Real Sociedad ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bozkaya, "Real Sociedad maçını kazanmak istiyoruz. İlk maçı 2-0 kaybettik ama sahaya tur için çıkacağız. Stadımızda oynayacağız. Tüm seyircilerimizi maça davet ediyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Önemli bir avantajı elimize geçirdik"

Derbide galibiyet golünü kaydeden Ece Türkoğlu, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Türkoğlu, "Mutluyuz. Derbiler her zaman farklıdır. Şampiyonluk yarışında da önemli bir avantajı elimize geçirdik. Avrupa maçına da hazırız. Asla pes etmeyen bir takım var. Takımımla gurur duyuyorum. Devamı da gelecek." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Oyuncular ve teknik ekip, derbi galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.