Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray ile oynayacağı derbiye 19 puanla gidiyor

Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray ile oynayacağı derbiye 19 puanla gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, yarın saat 15.00'te Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe arsaVev 7 maçta 19 puan toplarken, Galatasaray 9 maçta 21 puanla derbiye çıkıyor.
Fenerbahçe arsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev ligde oynadığı 7 maçta 19 puan toplarken, Galatasaray ise çıktığı 9 karşılaşmada hanesine 21 puan yazdırdı.
Kaynak: AA
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