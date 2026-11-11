Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Real Sociedad'a 2-0 yenilip kupaya veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Real Sociedad'a 2-0 yenilip kupaya veda etti

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda oynanan ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım organizasyona veda ederken Real Sociedad çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında ağırladığı İspanya temsilcisi Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti.

Real Sociedad ise kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Chobani Stadı'nın ev sahipliği müsabakada Real Sociedad'a galibiyeti ve turu getiren golleri 2. dakikada Colette Ndzana (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Sonya Keefe kaydetti.

Kaynak: AA
Real SociedadFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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