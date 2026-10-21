Fenerbahçe, Asensio'nun İspanya'da sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Asensio'nun İspanya'da sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorunun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini öngörüyor.
Fenerbahçe: " Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."
Kaynak: İHA
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