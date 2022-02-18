Üye Girişi
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

18.02.2022 14:53
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slavia Prag maçında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

Sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement