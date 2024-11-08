Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Alkmaar'a Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Alkmaar'a Yenildi

Fenerbahçe Avrupa Ligi\'nde Alkmaar\'a Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuç aldı.

08.11.2024 01:09
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Fred'in savunma arkasına pasında Edin Dzeko, göğsüyle topu kontrol ettikten sonra içeriye çevirdi. Allan Saint-Maximin'in gelişine vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten dışarı gitti.

59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Addai ceza yayı önünde topu Parrot'a aktardı. Parrot'ın ceza yayı sağından arka direğe bekletmeden ortasında Ro-Zangelo Daal topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada En-Nesyri'nin ara pasında Edin Dzeko, ceza sahası içinde de Wit'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem John Beaton penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanan Youssef En-Nesyri'nin yerden vuruşunda kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.

69. dakikada sol kanattan hızlı gelişen ev sahibi atağında Parrot'ın içeriye çevirdiği topa Smit'in aşırtma vuruşunda az farkla üstten dışarı gitti.

70. dakikada Fred'in ceza sahasına uzun topunu sağ çaprazda kontrol eden Edin Dzeko, arka direğe ortaladı. En-Nesyri yakın mesafeden kafayı vururken kale çizgisi üzerinde Maikuma'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Kees Smit, Mijnans ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Becao'dan sıyrılan Smit topu filelere gönderdi. 2-1

87. dakikada Smit'in ara pasında Kasius, kaleci Livakovic'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 3-1

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma (Wouter Goes dk. 88), Alexandre Penetra, Maxim Dekker, Mees de Wit (Denso Kasius dk. 72), Dave Kwakman, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Jayden Addai, Mayckel Lahdo (Ro-Zangelo Daal dk. 46), Troy Parrot (Mexx Meerdink dk. 72)

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Kees Smit, Elijah Dijkstra

Teknik Direktör: Maarten Martens

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao (Mert Hakan Yandaş dk. 79), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Cenk Tosun dk. 81), Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek (Youssef En-Nesyri dk. 57), Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin (Sebastian Szymanski dk. 57), Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Zeki Dursun, Kaan Akyazı, Şükrü Toğrak, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ro-Zangelo Daal (dk. 59), Kees Smit (dk. 75), Denso Kasius (dk. 87) (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (dk. 70) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Rodrigo Becao, Fred, Osayi Samuel, Edin Dzeko (Fenerbahçe), Sven Mijnans, Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Az Alkmaar, Fenerbahçe, Son Dakika

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