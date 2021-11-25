Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak

Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Dolardaki düşüş sonrası herkes indirim beklerken, gelen haber moralleri daha da bozacak

Derbiden yorgun çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da rotasyona gidiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, puan farkının açıldığı ligi de düşünerek büyük değişikliklere imza atacak.

PELKAS 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Olympiakos karşısında yok. Galatasaray derbisinde yedekte bekleyen Rossi, Pelkas, Max Meyer ve Osayi'nin ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Berisha'nın da dinlendirilme durumu var.

BİR DEPLASMAN DAHA

Fenerbahçe, Yunanistan yolculuğundan sonra bir deplasmana daha gidecek. 4 gün sonra ligde Göztepe karşılaşması var. Süper Lig'de 10 puanı bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, Fenerbahçe maçını çok önemsiyor.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11 : Berke Özer, Tisserand, Serdar, Muhammed, Osayi, Meyer, Mert Hakan, Zajc, Pelkas, Diego Rossi, Berisha