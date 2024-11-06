Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda 4. hafta maçına çıkacak.

06.11.2024 09:46
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint- Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

İki ekip arasındaki 3. randevu

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho cezalı

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Sol bekte Mert Müldür

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Az Alkmaar, Fenerbahçe, Hollanda, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşıyor - Son Dakika

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