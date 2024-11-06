Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçına Hazır

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ve kendilerini iyi bir maçın beklediğini söyledi.

AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, Mourinho'nun daha önce de bu tercihi yaptığının altını çizerek, "Hocamızın diğer çalıştığı kulüplerde de tercihi bu yöndeydi. UEFA maçlarında cezalı olduğu zaman basın toplantılarına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullandığı için aramızda yer almıyor." açıklamasını yaptı.

Hollanda'ya moralli geldiklerinin altını çizen Göle, şöyle devam etti:

"Hafta sonunda çok zor şartlarda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldık. Bu da birlik ve beraberliğimizi artırdı. AZ Alkmaar, grubumuzdaki diğer takımlar gibi zor bir takım. İyi bir mücadele bizi bekliyor. 4 sakat oyuncumuz var. Jayden ve Cengiz daha önceden sakattı. Hafta içinde İrfan Can Kahveci ve Djiku da sakatlara eklendi. Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz, Kostic ve Levent Mercan da UEFA listesinde yoklar. Hocamız altyapıya çok önem veriyor. Akademiden farklı isimler bizimle antrenmana çıkıyor. Yarım akşam Yusuf, Kaan, Şükrü ve Zeki bizimle beraber olacak. İnşallah oynama şansı nasip olur."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedeflediğinin altını çizen Göle, "İlk 3 maçta değerli puanlar aldık. Zor rakiplerle karşılaştık. Yoğun bir şekilde devam edecek. AZ Alkmaar maçından sonra bir deplasman maçımız daha olacak. Ama biz Fenerbahçe'yiz, buraya kazanmak için geldik. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Rakip, kendi ligine çok iyi başladı"

AZ Alkmaar'ın son dönemde yaşadığı düşüşün kendilerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini dile getiren Göle, "AZ Alkmaar'ın son dönemdeki durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip, kendi ligine çok iyi başladı ama sonra keskin bir düşüş başladı. İnişli ve çıkışlı sezonlar yaşanabiliyor. Bunun bir çıkışı olacaktır ve sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Bu anlamda bizim için çok önemli ve zor bir maç." diye konuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Manchester United maçı öncesinde Amrabat'la görüştüğü hatırlatılan Göle, bu maç öncesinde de oyuncularla fikir alışverişi yaptığını belirtti.

Takımda yaşanan sol bek sıkıntısıyla ilgili Mourinho'nun çözüm bulacağını da söyleyen Göle, şöyle devam etti:

"Yoklukta bile çok çeşit bulabilen bir hocamız var. Bazı oyuncuların sakat ya da kadroda olmaması etkileyebiliyor ama hocamız bir çözümünü buluyor."

Tadic: "Hollanda Ligi taktiksel anlamda daha iyi diyebilirim"

Zeki Murat Göle'yle birlikte basın toplantısında yer alan Dusan Tadic, Hollanda ile Türkiye ligleri arasındaki farkı aktardı.

Hollanda Ligi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Tadic, "Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı, Türkiye ise 12 ya da 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye puansal anlamda daha iyi durumda, 8 ya da 9. sırada. Hollanda daha taktiksel ve topla oynamayı daha çok seviyorlar, maçı domine etmeye çalışan takım çok fazla. Türkiye'de ise mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla, duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da iyi bir şey. Ama Hollanda Ligi taktiksel anlamda daha iyi diyebilirim." açıklamasını yaptı.

Ajax'ın aldığı sonuçlar nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayan Tadic, şöyle devam etti:

"Ajax için güzel bir durum var. En büyük rakiplerinden birisini yendiler. Yeni bir hocaları var ve iyi bir şekilde devam ediyor. Onların kazanmaları nedeniyle mutluyum, umarım iyi şekilde devam ederler. AZ Alkmaar da bu ligin en iyi genç takımlarından birisine sahip. İyi bir hocaları da var. İyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Futbol oynamaya çalışan, maçı domine etmeye çalışan bir ekip. İyi bir karşılaşma olacaktır."

"Fenerbahçe'yi seçtim çünkü dünyanın en büyük camialarından birisi"

Hollanda Ligi'nin Türkiye'den iyi olduğunu söylemesi üzerine, bir basın mensubunun 'O zaman neden Türkiye'yi seçtin?' sorusunu yanıtlayan Tadic, şunları söyledi:

"Açıkçası ben Hollanda'da güzel zaman geçirdim. Orada Groningen, Twente ve Ajax'ta oynadım. Her şeyi yaşadım ve benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim çünkü dünyanın en büyük camialarından birisi. Çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe çok büyük ve kupalar kazanmak isteyen bir camia. Türkiye Ligi gelişmeye de devam ediyor. Son 2 yıla bakacak olursak, bu gelişimin olumlu anlamda çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncular geliyor ve bu da olumlu bir durum ortaya çıkarıyor."

Son olarak teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Tadic, şöyle konuştu:

"Jose Mourinho'yla çalışmak harika. Dünyanın en büyük teknik adamlarından birisi ve kariyerinde kazanmadığı kupa kalmadı. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Onunla her gün çalışmak büyük bir keyif. Her hocanın kendi yaklaşımı var. Ben zaten çok şey duymuştum Mourinho'yla alakalı. Onunla çalışan çok arkadaşım vardı. Hepsini yaşıyorum şu anda. Bizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Sosyal zekası ve yeteneği çok yüksek bir isim. Onunla ilgili sayabileceğim pozitif çok nokta var."