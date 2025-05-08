Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. - İSTANBUL