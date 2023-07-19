Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler transferi hakkında konuştu

Trendyol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, fikstür çekimi sonrası dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuştu.

"TARİHİMİZİN EN BAŞARILI OYUNCUSU OLACAK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Arda Güler transferi, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Allah yolunu açık etsin, bayrağımızı en üst seviyelere taşısın. Sakatlık yaşamazsa, tarihimizin en başarılı Türk oyuncusu olacak" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇINA MİLAN KARŞISINDA ÇIKACAK

Dünyanın konuştuğu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.