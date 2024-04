Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı\'nda konuştu

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada bu sezon yapılanlara dikkat çekerek, "Saha içinde hakemlerin eliyle standart dışı hakem yönetimi, TFF'nin çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mubahtır anlayışla, kin ve nefret kusan rakipler, daha da önemlisi bunlara müsamaha gösterenler, pek çok olay, içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere 'yeter' dedirtti" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. 30 bine yakın kongre üyesinin katılım sağladığı toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözlerine kendisi için açılan pankarta teşekkür ederek başladı. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olaylara değinen Başkan Koç, "Son maçımızda Trabzonspor ile dünyanın hiçbir normal ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek karşılaşmayı oynamak zorunda bırakıldı. Bir kez daha planlı ve organize zorbalıkla şampiyonluklarımız elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar devam edecektir. Bu yapılanlar sadece bu camiaya değil birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi, çok daha fazlasıdır. 7 sezonda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde hakemlerin eliyle standart dışı hakem yönetimi, TFF'nin çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mubahtır anlayışla, kin ve nefret kusan rakipler, daha da önemlisi bunlara müsamaha gösterenler, pek çok olay, içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere 'yeter' dedirtti. Biz camia olarak sağduyu ile yıllarca bize yapılanları haykırdık, duyarlar dikkat ederler diye. Planlı şekilde bugün de futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz. Ancak ne sesimizi duyan ve ne utanan ne de sıkılan var. Maç sonrasında yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan değildir" diye konuştu.

"Soruşturma yapılacak mı, takipçisi olacağız"

Yaşananlara göz yumulduğunu belirten Koç, "Bu duruma müsaade edilmiştir. Böyle düşünüyoruz çünkü gergin geçeceği bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Genel kurul toplantısındayız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok daha iyi güvenlik önlemi almıştır, olması gerektiği gibi. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hafife alınacak konu değildir. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapıp, yapmayacak mı takipçisi olacağız. Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş, 17 kişi gözaltına alınmış sadece 5 kişi tutuklanmıştır. Meşru müdafaa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Maç her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, hocamıza 'güvenliğimiz tehlikeye giriyor takımı sahadan çekebilirsin' derken Trabzon emniyeti burnunun dibindeki stattaki maça müdahale edememiştir. Avrupa'da olsa bu hakemin lisansı iptal edilir diyenler, TFF'nin yurt dışından getirdiği gözlemci neredeyse de tam puan vermiştir. Futbolcularımızı ceza verdirmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var, lügattaki kelimelerin insan versiyonları olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz televizyonlara çıkıyor Trabzon'da yaşanan olaylar için olmamalıydı deyip, bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini o yarım aklıyla satır arasında mesaj vermeye çalışıyor. Verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun, bakalım nereye kadar ama Fenerbahçe seni de not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Onların anlayışına göre, oyuncularımız kaçmalıymış. Tüm bunlar da yaşanmazmış, futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı. Kahramanca armamızı temsil ettiler orada. Fenerbahçe'nin duruşu kurulduğu günden beri apaçık ortadayken, siyasi partilerden, devlet erkanından, TFF'den, kamuoyundan bir geçmiş olsun mesajı gelmemesi son derece manidar, bir o kadar da derin anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra 2005-2006 sezonunun son haftasında oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçında yaşananlar, FETÖ tarafından yapılan sözde şike kumpası, 4 Nisan 2015'teki otobüs kurşunlanması gibi birçok olay hatırlatılarak dev ekrandan katılımcılara aktarıldı. - İSTANBUL