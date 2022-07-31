Ali Koç'un 'Fenerbahçe'den özür dilemeli' dediği Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan cevap gecikmedi

Fenerbahçe tribünlerinin, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratlarının yankıları sürüyor.

"O BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

"MEKTUP İÇİN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜRLER"

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bu tartışmaları sonlandırır nitelikle bir paylaşım yaparak, "Ukrayna'da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir; Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır; Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'yeteşekkür ediyorum;Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz" dedi.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ NE DEMİŞTİ?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" demişti.