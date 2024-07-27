Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı selamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı selamladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aziz Yıldırım'ı selamladığını ve Fenerbahçe'nin başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, amatör sporlara destek vermeye devam ettiklerini ve federasyon seçimlerinin Türk futbolunun özgür ve bağımsız olması için bir adım olduğunu ifade etti.

27.07.2024 14:40
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, divan kurulu üyeleri ve kongre üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Aziz Yıldırım'ı saygıyla selamladığını söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Toplantımız anlamlı bir tarihe rastladı. Olimpiyatlara katılımda gösterdiğimiz başarı dillendirildi, hepimiz gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımızın şansları bol olsun. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bu sporcuları yetiştiren kulüplere hakkını veren medya mensuplarına, kanallara, gazetelere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belli yerler imtina ediyorlar çünkü. 27 sporcu başka kulüplerden gitse daha rahat teşekkür ederlerdi belki" ifadelerini kullandı.

"Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı"

Amatör sporlara önceki yönetiminin gibi destek vermeye devam ettiklerini aktaran Başkan Koç, "Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. 'Seçimi kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanır' demiştim ve gerçekten böyle oldu. Camiamızın arzu ettiği istenilen tablo, Fenerbahçelilerin bu durumdan mutlu olmaları, bugün kürsüde YDK üyelerinin bu konuya değinmesi önemliydi. Artık enerjimizi birbirimize değil rekabete harcama zamanı geldi. Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın başkan inşallah maçlarda da bizlerle beraber olursunuz, sadece futbolda değil çünkü bunlarda sizin emeğiniz var" diye konuştu.

"Bu değişimin olması iyi oldu"

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen federasyon seçimiyle ilgili düşüncelerini de aktaran Ali Koç, "Adalet isteyenlerin, haklı rekabet isteyenlerin, demokrasiye inananların, eski yönetimle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberliği kazandı. Bu seçim sonuçlarının ileri dönük olarak Türkiye'de futbolun özgür ve bağımsız olmasının ne kadar istendiğini de gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye sporda dünya çapında bir ülke olacaksa tabi devletin çorbada payı olacak. Biz kurulların oluşumunda liyakat bazlı seçimlerin olmasını istiyoruz. Bir kulübün tahtası kapandığı zaman sihirli elin değmesini istemiyoruz. Biz özgür ve bağımsız futbol istiyoruz. Başkan olarak şunu söyleyebilirim. Değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur bilemem, bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Sayın başkan ve yönetimi adil iklimi sağlayabilirlerse buna en büyük desteği Fenerbahçe verir ama gidenlerin sağlayamayacağı kesindi. Bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye büyük maliyeti oldu" şeklinde konuştu.

"Bir taraftar buluşması anlamında söyledim"

Bodrum'da yapılan toplantıda kendi açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getiren Koç, "Bodrum'da miting lafını kullandım. Her şeyi cımbızla çekiyorlar. Muhtelif yerlerden çok davet aldık dedik. Aramızda düşündük, İstanbul'da bir şey mi yapsak? Dedik bir taraftar buluşması anlamında söyledim. Her zaman yaptıkları gibi cımbızla çekip bir yerlere getirmek istediler. Bugün toplantıya 4 yöneticimizin katılması konusunu da ifade etmek istiyorum. Seçimlerden önce Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın tarafsız olması gerektiğini ve Şekip Bey'in tarafsız olmadığını dile getirdim. Kendisine niye böyle düşündüğümü söyledim. 'Seçim dönemi siz üyelere telefon ediyorsunuz' dedim ama 'hayır' dediler. Biz yıllarca beraber çalıştık. Bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyorum" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı selamladı - Son Dakika
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