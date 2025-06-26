Fenerbahçe Beko 12. Şampiyonluğunu Kazandı

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 12'nci şampiyonluğunu kazandı.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

22.00 Wydad Casablanca - Al Ain

22.00 Juventus - Manchester City (Kenan Yıldız)

VOLEYBOL

- Voleybol Erkekler Milletler Ligi

18.30 Türkiye - Ukrayna

HENTBOL

16.00 Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki rakipleri, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

TENİS

- Tennis Europe Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te devam edecek.