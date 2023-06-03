Derbide tarihi skor! Fenerbahçe, Anadolu Efes'i bozguna uğrattı - Son Dakika
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Derbide tarihi skor! Fenerbahçe, Anadolu Efes'i bozguna uğrattı

03.06.2023 21:39

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Ante Zizic'ten oluştu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 42 sayı farkla mağlup etti

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

İlk periyodun ilk 5 dakikasını 10-13 geride kapatan Fenerbahçe, kalan 5 dakikada Motley ve Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta hücum anlamında daha iyi bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler, bu periyotta 28 sayı üreterek ilk yarıyı 51-37 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da rakibinden daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, farkı daha da açarak bu periyodu 77-54 önde geçti.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 42 sayı farkla mağlup etti

MOTLEY DAMGA VURDU

Son periyotta farkı daha da artıran sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte süre alan 10 oyuncu da skora katkı verirken Johnathan Motley 18, Nigel Hayes-Davis 15 sayı kaydetti. Efes'te ise Elijah Bryant 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisinde 2'nci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'nin salonunda oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 11, Pierre 10, Hayes-Davis 15, Motley 18, Guduric 5, Biberovic 11, Melih Mahmutoğlu 6, Samet Geyik 12, İsmet Akpınar 11

ANADOLU EFES: Larkin 9, Beaubois 4, Bryant 13, Clyburn 4, Zizic 10, Furkan Haltalı 7, Micic 10, Egehan Arna 2, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Erten Gazi 7

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 51-373'

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-54

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Batı İzolasyon: Galatasaray lıyım ama adamlar basketbolda bir dünya markası kardeşim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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