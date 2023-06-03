Derbide tarihi skor! Fenerbahçe, Anadolu Efes'i bozguna uğrattı

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn ve Ante Zizic'ten oluştu.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

İlk periyodun ilk 5 dakikasını 10-13 geride kapatan Fenerbahçe, kalan 5 dakikada Motley ve Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta hücum anlamında daha iyi bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler, bu periyotta 28 sayı üreterek ilk yarıyı 51-37 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da rakibinden daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, farkı daha da açarak bu periyodu 77-54 önde geçti.

MOTLEY DAMGA VURDU

Son periyotta farkı daha da artıran sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte süre alan 10 oyuncu da skora katkı verirken Johnathan Motley 18, Nigel Hayes-Davis 15 sayı kaydetti. Efes'te ise Elijah Bryant 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisinde 2'nci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'nin salonunda oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 9, Wilbekin 11, Pierre 10, Hayes-Davis 15, Motley 18, Guduric 5, Biberovic 11, Melih Mahmutoğlu 6, Samet Geyik 12, İsmet Akpınar 11

ANADOLU EFES: Larkin 9, Beaubois 4, Bryant 13, Clyburn 4, Zizic 10, Furkan Haltalı 7, Micic 10, Egehan Arna 2, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Erten Gazi 7

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI: 51-373'

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-54