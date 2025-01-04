Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i Mağlup Etti

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Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius oyuncuları ve taraftarları kutlayarak başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bütün biletler tükenmişti ve mükemmel bir atmosfer oluştu. Takım olarak 40 dakika boyunca doğru mantaliteyle sahadaydık. İlk yarıda savunmada faulleri doğru kullanamadığımız anlar oldu. Larkin'e çok fazla sayı yapma şansı verdik ama üçüncü ve son çeyrekte rakibi az sayıda tuttuk"

'PERFORMANSINDAN MEMNUN KALDIM'

Jasikevicius, Mays'in Anadolu Efes'e karşı başarı performansını ise şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bugün oyunumuzda aradığımız bazı şeyleri onun oyununda bulduk. Topu dolaştırma da bunlardan birisiydi. Performansından memnun kaldım. Savunmada daha iyi performans sergiledik. Anadolu Efes gibi hücumda iyi olan bir takıma karşı 2 ve 3'üncü çeyrekte az sayı yedik. Bunun kısa beşlerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Melli'nin 5 numarada, Hayes-Davis'in 5 numarada oynadığı durumlar vardı. Biz takım olarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Topu çevirmeye çalışıyoruz ve statik oynadığımız bölümler bizim için iyi bölümler olmuyor"

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatoviç ise, maçın bekledikleri gibi yüksek seviyede mücadelenin yaşandığı bir maç olduğunu belirterek, iki takımın çok fazla top kaybı yaşadığını ancak Fenerbahçe Beko'nun kazandığı toplarda hızlı hücumla sayı ürettiğini söyledi.

Mijatovic sözlerine şöyle devam etti: "Boş atışları kaçırdık. Farkı belirleyen de buydu. İki takımı da tebrik ediyorum. Avrupa Ligi'nde her maç başa baş seyrediyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi oyunumuzu geliştirmeye devam edip hatalarımızdan ders almak. İlk yarıda oyun akışkanlığımız iyiydi ama ikinci yarıda bu olmadı. Basketbol 40 dakikalık bir savaş. Bugün 3-4 dakika içinde yaşadığımız boşluklar böyle bir sonuca sebep oldu. Rakip zor üçlüklerde de isabet buldu. Basketbolda bunlar olabiliyor. Yine de takımın bugünkü tavrından memnunum"

'TAKIMIMIZ HER SAHADA OYNAMAYA HAZIR'

Euroleague ile ilgili değerlendirmeler yapan Mijatovic, "" Real Madrid'in, Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların maçlarına bakınca da bunu görüyorsunuz. Bugün 3 çeyrek boyunca başa baş geçen bir maçtı. Takımımız her sahada oynamaya hazır" ifadelerini kullandı