Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu

Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu
26.05.2025 18:53
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Monaco'yu yenerek şampiyon oldu ve yurda döndü.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

Sarı-lacivertli kafile, karşılaşmanın oynandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe Beko'da oyunculardan Tarık Biberovic'in Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını götürdüğü taraftar, büyük sevinç yaşadı. Oyuncular ve taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic ve Errick McCollum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdikleri için gururlu olduklarını belirterek "Bu takım, bu sene bu şampiyonluğu hak etti. Takımımla bütün sene gösterdiği performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Taraftarımıza, ülkemize, camiamıza armağan olsun. Fenerbahçe her zaman buralarda, dörtlü finalde, şampiyonluklarda. Çünkü gerçekten burada emek çok, çalışan bütün insanlar malzemecisinden masörüne, doktoruna kadar herkes gerçekten bu kupa için emek verdi. Sonunda da bu kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Ama şimdi Türkiye Ligi var. Onu da kazanacağız. Bu sezon bütün kupaları almak istiyoruz. Çünkü bu camia, bu kulüp gerçekten bunu her zaman hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic: "Bu kupayı hak ettik"

Sarı-lacivertli takımın formasını giyen Tarık Biberovic, Avrupa Ligi şampiyonluğunu hak ettiklerini aktardı.

Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan 24 yaşındaki basketbolcu, "Gerçekten hepimiz çok mutluyuz. 'Avrupa Fatihi' olduğumuzun hala farkında olmaya çalışıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Tek söyleyeceğim şey bu akşamı güzel bir şekilde kutlayıp yarın Bağdat Caddesi'ne gitmek. Şarkılar söyledik, kutladık. Tezahüratlar yaptık." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Tarık, "Neden favori olmadığımızı bilmiyorum. Ben sezonun başından beri söyledim. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu da bir gösterdik. Bizi hafife almışlar diyebiliriz ve herkese kim olduğumuzu gösterdik. Bu takıma güveniyorum ve gerçekten bu kupayı hak ettik." dedi.

Finalde mağlup ettikleri Fransız ekibi Monaco'nun zor bir ekip olduğunu anlatan genç oyuncu, "Devon Hall inanılmaz bir performans ortaya koydu. Çok istikrarlı bir şekilde oynadı. En zor rakip Monaco'ydu. Bunu da gösterdiler. Çok zor bir maçtı. Onun dışında Panathinaikos o kadar zor değildi. Geçen seneye göre daha hazırdık ve onların ne yapacağını gayet iyi biliyorduk. Ona göre de oynadık. O yüzden o maç bizim için kolay geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum: "Bu büyük başarıyı hep birlikte elde ettik"

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyun kurucusu Errick McCollum ise takım olarak önemli bir başarıyı birlikte elde ettiklerini söyledi.

Takım halinde iyi bir çıkardıklarını anlatan 37 yaşındaki oyuncu, "Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin bizi sene boyunca destekleyen ve oraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımızın emekleri sonucunda oldu. Bütün krediyi aslında tüm ekibe vermem lazım. Bu büyük başarıyı hep birlikte elde ettik. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım ama arkadaşlarım, antrenörlerim benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Fransa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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