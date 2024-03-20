Fenerbahçe Beko, Barcelona\'yı mağlup etti

THY Euroleague'in 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'yı 88-74 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe: Wilbekin 18, Guduric 13, Calathes 13, Biberovic 12, Hayes-Davis 12, Motley 9, Dorsey 4, Pierre 3, Noua 2, Sertaç 2, George Papagiannis
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Barcelona: Tomas Satoransky 9, Jabari Parker 4, Jan Vesely 4, Nicolas Laprovittola 11, Nikola Kalinic 5, Ricky Rubio 8, Alex Abrines 4, Willy Hernangomez 9, Oscar Leon da Silva 2, Dario Brizuela Arrieta 18, Rokas Jokubaitis, James Nnaji
Başantrenör: Roger Grimau
1. Periyot: 23-11 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-25 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 62-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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