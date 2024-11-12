Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i yendi

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih\'i yendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Bayern Münih'i 87-76 mağlup ederek liderliği ele geçirdi.

12.11.2024 23:09
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Guido Giovannetti

FENERBAHÇE BEKO: Melli 9, Sertaç Şanlı 7, Mays 2, Hayes-Davis 25, Tarık Biberovic 11, Hall 12, Guduric 6, Zagars 2, Colson 11, Birch 2

BAYERN MUNIH: Weiler-Babb 7, da Silva 10, Edwards 24, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 6, Harris 4, Booker 20, Yebo, Kharchenkov

1'İNCİ PERİYOT: 13-21

İLK YARI: 35-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 7'nci galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i yendi - Son Dakika

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