SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Guido Giovannetti
FENERBAHÇE BEKO: Melli 9, Sertaç Şanlı 7, Mays 2, Hayes-Davis 25, Tarık Biberovic 11, Hall 12, Guduric 6, Zagars 2, Colson 11, Birch 2
BAYERN MUNIH: Weiler-Babb 7, da Silva 10, Edwards 24, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 6, Harris 4, Booker 20, Yebo, Kharchenkov
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 7'nci galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bayern Münih ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i yendi - Son Dakika
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