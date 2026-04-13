Fenerbahçe Beko'da Galibiyet İvmesi
Fenerbahçe Beko'da Galibiyet İvmesi

13.04.2026 21:48
Onuralp Bitim, Anadolu Efes galibiyetiyle sezonun kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetle güzel bir ivme yakalayıp sezonun kalan bölümüne iyi girmek istediklerini söyledi.

Onuralp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor. Hala hedeflerimizin olduğunu biliyoruz. Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle mücadelenin üçüncü periyodunda sağladığı katkıyla öne çıkan Onuralp Bitim, "Galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya hazırım. Üçüncü periyotta maçın kopmasına yardımcı olan bir sekans yakaladık. Orada da takım arkadaşlarım beni güzel buldular. O dakikadan sonra öne geçtik ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

Play-off oynamayı garantiledikleri Basketbol Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) hedefleriyle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Play-off'ta rakibimizin kim olacağı elimizde olmayan şeylere bağlı. İlk düşüncemiz LDLC ASVEL maçını kazanmak. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi şekilde hazırlanıp Dörtlü Final'e giden bir play-off serisi yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Onuralp Bitim, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Galibiyet İvmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'da Galibiyet İvmesi - Son Dakika
