Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

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Monaco\'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
25.05.2025 22:05
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Monaco\'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
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THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde 2. kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan final maçında Monaco'yu da mağlup etmeyi başardı.

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

İlk çeyreği geride kapatan sarı-lacivertliler 2. periyottaki savunma üstünlüğü ile öne geçti. Soyunma odasına 35-33'lük skorla önde giren Fenerbahçe, müsabakada ribaundlardaki etkinliği ve savunmasıyla ön plana çıktı. Son dakikalara girilirken farkı 11'e kadar çıkaran Kanarya, maçtan da 81-70 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Finalde 23 sayıyla en skorer Nigel Hayes-Davis olurken, Marko Guduric 19, Devon Hall ve Wade Baldwin 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Monaco'da Alpha Diallo'nun 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

EUROLEAGUE'DE 2. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da 4. kez final oynadı. 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez bu başarıyı tekrarlayan sarı-lacivertliler 2017'de Olympiakos'u saf dışı bırakarak kupaya uzandı. Kanarya, 8 kez yıl sonra çıktığı finali kazanarak 2. şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe, ilk kez Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan isim olan Zeljko Obradovic ile bu başarıyı elde ederken, bu kez öğrencisi Sarunas Jasikevicius ile şampiyonluğa ulaştı.

Monaco\'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

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Son Dakika Spor Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • recep özoğul:
    Bir GALATASARAY taraftarı olarak FENERBAHÇE BEKO yu yürekten kutluyorum. Müthiş oynadılar. 157 4 Yanıtla
  • 123456:
    Galatasaray taraftarı olarak tebrikler fenerbahçe 142 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Futbolda yoksan hicbirseysin, nba den sonra basketbola en fazla para harcayan klup zahmet olmus 66 16 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    neyin şovunu yapıyosunuz ya izlediğim de en kalitesiz final fourdu. bu kadar zayıf rakipler varken 20 senede sadece 1 kere alınması da skandal. Rus takımları diskalifiye oldu, diğer futbol takımları da basket yatırımını azalttı, siz de dünya para aktarıyorsunuz... kadın baskette öyle. 62 15 Yanıtla
  • 367236:
    Türkiye'deki Yunan ve Fransızlara gelsin bu kupa 60 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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