Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis ile anlaşmaya vardı

15.07.2023 13:31

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncunun daha önce NBA deneyimi de bulunuyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan Milli Takımı'nın formasını da giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Georgios Papagiannis'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NBA'E EN ÜST SIRADAN SEÇİLDİ

Basketbola Peristeri takımında başlayıp 2014'te Panathinaikos'a transfer olan 2,20 boyundaki Papagiannis, 2016 yılında ise NBA draftlarında 1. tur 13. sıradan Phoenix Suns tarafından seçildi. Yunanistan tarihinde NBA'e en üst sıradan seçilen isim olan oyuncu, daha sonra takas yoluyla Sacramento Kings'e gitti.

5 YIL PANATHINAIKOS FORMASI GİYDİ

Sacramento Kings'in ardından Portland Trail Blazers formasını giyen Papagiannis daha sonra tekrar Panathinaikos'a dönerek, 5 yıl boyunca yeşil-beyazlı ekip için mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Beko, Yunanistan, basketbol, Spor, Son Dakika

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