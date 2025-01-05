Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Ozan Yılmaz, Russell 40, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 3, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, McDermott 13, Mert Celep, Muhsin Yaşar 17
Fenerbahçe Beko: Mays 8, Colson 11, Hall 13, Melli 11, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç 6, Birch 5, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 13, Guduric 7
1. periyot: 21-18
Devre: 39-47
3. periyot: 60-80
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90 yendi.
Fenerbahçe Beko, 25 puanla liderliğini korudu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı Yendi - Son Dakika
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