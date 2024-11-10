Fenerbahçe Beko, Manisa'yı 90-82 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Manisa'yı 90-82 Yendi

Fenerbahçe Beko, Manisa\'yı 90-82 Yendi

Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'i 90-82 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde galip geldi.

10.11.2024 20:46
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Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

Manisa Basket: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 6, Leon Apaydın, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 8, White 2

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Mays 5, Hayes-Davis 15, Emre Ekşioğlu, Hall 7, Metecan Birsen 9, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10

1. Periyot: 21-24

Devre: 41-48

3. Periyot: 62-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Basket'i 90-82 mağlup etti.

Müsabaka her iki takımın karşılık sayılarıyla başladı. 5. dakikayı 13-11 önde geçen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde etkili oynayan Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'in sayılarıyla ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Zagars, Marjanovic ve Guduric'in sayılarıyla maçın 15. dakikasında farkı 9 sayıya çıkardı: 29-38. Etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, hücumlarından yararlanamayan Manisa Basket karşısında sayılar bulmaya devam etti. Sarı-lacivertliler, Hayes-Davis, Hall ve Melli ile maçın 25. dakikasında farkı 11 sayıya çıkardı: 51-62. Kalan sürede Manisa Basket'ten Echodas ve Cengizhan İvedi'nin sayılarına cevap veren Fenerbahçe Beko, periyodu 74-62 önde bitirdi.

Son çeyrekte Manisa Basket'te etkili oynayan Echodas'ın sayılarına, Melih Mahmutoğlu ve Zagars'ın ürettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son 5 dakikasına 82-71 üstün girdiği müsabakadan 90-82 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Manisa'yı 90-82 Yendi - Son Dakika

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