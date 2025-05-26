THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monoco'yu 70-81 mağlup etti. İkinci kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Tarihi zafer sonrası spor, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Fenerbahçe'yi tebrik etti. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunu kutlayanlar arasında Jose Mourinho da vardı.
Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı gönderiyi alıntıladı. Portekizli teknik adam paylaşımına, "Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika
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