THY Euroleague Final Four'da şampiyonluk maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Fenerbahçe Beko ve Monaco'yu karşı karşıya getirdi.
Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan final maçında Monaco'yu da mağlup etmeyi başardı.
Monaco'yu mağlup ederek THY EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Atina- İstanbul uçuşunu yapan uçakta pilot tarafından anons edildi. O anlar kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, uçakta anons edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)