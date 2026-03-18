Fenerbahçe Beko, Olympiacos'a Yenildi

18.03.2026 01:39
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Olympiacos'a 104-87 mağlup oldu, 9. yenilgisini aldı.

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Juan Carlos Peruga, Olegs Latisevs, Hugues Thepenier

OLYMPIACOS: Fournier 36, Vezenkov 24, Dorsey 10, Peters 9, Walkup 7, Ward 6, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Ntilikina, Larentzakis, Papanikolaou

FENERBAHÇE BEKO: Tucker 30, Baldwin 16, Tarık Biberovic 15, Colson 13, Boston 6, Metecan Birsen 3, Zagars 2, Birch 2, Onuralp Bitim, Bacot

1'İNCİ PERİYOT: 23-29

DEVRE: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-67

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 14'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda konuk olduğu Yunan ekibi Olympiacos'a 104-87 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 9'uncu yenilgisini aldı. Olympiacos Piraeus ise 21'inci galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

