Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Real Madrid\'i Deplasmanda Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında Real Madrid'i 82-70 yenerek 10'uncu galibiyetini elde etti. Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

06.12.2024 00:58  Güncelleme: 01:00
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SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Igor Dragojevic, Maxime Boubert

REAL MADRID: Campazzo 14, Rathan-Mayes, Gonzalez, Hezonja 9, Musa 9, Deck 7, Garuba, Ibaka 3, Tavares 13, Lull 10, Feliz 2, Ndiaye 3

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 10, Melli 7, Sertaç Şanlı 2, Hayes-Davis 33, Tarık Biberovic 6, Guduric 7, Zagars 4, Colson 6, Marjanovic, Birch 7

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-60

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-70 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 33 sayıyla oynayan Nigel Hayes-Davis oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 10'uncu galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 8'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti - Son Dakika

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