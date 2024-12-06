SALON: Wizink Center
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Igor Dragojevic, Maxime Boubert
REAL MADRID: Campazzo 14, Rathan-Mayes, Gonzalez, Hezonja 9, Musa 9, Deck 7, Garuba, Ibaka 3, Tavares 13, Lull 10, Feliz 2, Ndiaye 3
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 10, Melli 7, Sertaç Şanlı 2, Hayes-Davis 33, Tarık Biberovic 6, Guduric 7, Zagars 4, Colson 6, Marjanovic, Birch 7
1'İNCİ PERİYOT: 20-12
DEVRE: 31-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-60
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 14'üncü haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-70 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 33 sayıyla oynayan Nigel Hayes-Davis oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 10'uncu galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 8'inci mağlubiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti - Son Dakika
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