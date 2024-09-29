1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in - Son Dakika
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Spor

1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes\'in

Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup eden Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Lacivert-beyazlı takım, bu kupayı üst üste 4., toplamda ise 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

29.09.2024 20:13  Güncelleme: 23:44
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37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 83-82 kazanan Anadolu Efes, şampiyon oldu.

SON SANİYELER NEFES KESTİ

11 saniye kala Anadolu Efes'te Bryant'ın kaçırdığı atış sonrası Fenerbahçeli oyuncular ribaundu alamadı. Top oyun dışına çıkarken, hakemler monitörden yaptıkları inceleme sonucu topun Anadolu Efes'te olduğuna karar verdi.

Anadolu Efesli Jordan Nwora, 7.9 saniye kala topu kaybetti. Fenerbahçe'de oyunu kenardan başlatacak olan Scottie Wilbekin, topu direkt Anadolu Efesli Erkan Yılmaz'a gönderdi ve top Efes'e geçti. 4.1 saniye kala yapılan faul sonrası maçın yıldızı Elijah Bryant 2'de 0 serbest atış yattı ancak Fenerbahçeli oyuncular savunma ribaundunu Ercan Osmani'ye kaptırdı ve şampiyon Anadolu Efes oldu.

1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

ÜST ÜSTE 4. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup eden Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Lacivert-beyazlı takım, bu kupayı üst üste 4., toplamda ise 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

KUPAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi. Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı. Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti. Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi. Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.

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Son Dakika Spor 1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    FENEV E GECEN HAFTA ASLAN BU HAFTA BİRA ÇARPTI 31 12 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    fenev ağlama!!! şerefli 2.cilik.... 15 6 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Talat boru ardına girdi 6 6 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk:
    Kardiolog olsam boğanın yanına muayenehanemi açarım. Gerisini Fener halleder 5 3 Yanıtla
    Mehmet GÜMÜŞ:
    psikolog daha mantıklı 0 0
  • VURKAÇOĞLU:
    Tebrikler Efes helal olsun 1 0 Yanıtla
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