Beşiktaş: 2 - 1 (İLK YARI)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler, 14'üncü dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Josef de Souza'nın 25'inci dakikada attığı golle skora denge gelirken, 30'uncu dakikada Berisha takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.3'üncü dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın şutunda top az farkla auta gitti.9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal ortasını yaptı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.12'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde top Larin'in eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.14'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mesut Özil, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu farklı köşelere gönderdi: 1-0.25'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleci Berke'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.30'uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Vida'nın hatalı geri pasında araya giren Rossi'nin vuruşunda top kaleci Ersin'den sekip penaltı noktası üstündeki Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.45'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda kaleci Berke topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.