Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladığı belirtildi.
Dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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