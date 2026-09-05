Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi; biletler kısa sürede tükendi. Maç öncesi stat çevresi ve Yoğurtçu Parkı'nda toplanan sarı-lacivertliler meşale yakıp tezahürat yaptı, ardından tribünlerdeki yerlerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplandı. Özellikle Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlar meşale yakarak tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra ise maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu - Son Dakika
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