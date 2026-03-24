Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.