Fenerbahçe Beşiktaş'e Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah saha idmanı yapan futbolcular, akşam ise salonda çalıştı.

Milli futbolculardan yoksun çalışan sarı-lacivertli takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.