Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva ( Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)
Setler: 18-25, 19-25, 26-28
Süre: 82 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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