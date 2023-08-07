Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselmeleri durumunda rakiplerini belirleyecek kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sonrası Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris- Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos- Genk eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Play-off turunda boy göstermek için Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un ise Osijek'i elemesi gerekiyor.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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