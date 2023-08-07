Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

07.08.2023 15:27

Fenerbahçe, Twente-Riga, Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Maçlar 24 Ağustos ve 31 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselmeleri durumunda rakiplerini belirleyecek kura çekimi yapıldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN ÖNCE 3. TURU GEÇMESİ GEREKİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sonrası Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris- Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos- Genk eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Play-off turunda boy göstermek için Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un ise Osijek'i elemesi gerekiyor.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

YORUMLAR (3)
  • Münir pekel: Ads havlu atar Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Aslan : hiçbiri kolay maçlar değil söyleyim. sahada ciddiyetsiz davranan kaybeder. ben bir gs'li olarak bütün takımlarımızın konferans gruplarına kalmalarını ve gruplardan çıkmalarını istiyorum. en fazla 1 tur daha. ama o kadar :)) Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • Aslan : hiçbiri kolay maçlar değil söyleyim. sahada ciddiyetsiz davranan kaybeder. ben bir gs'li olarak bütün takımlarımızın konferans gruplarına kalmalarını ve gruplardan çıkmalarını istiyorum. hatta 1 tur daha en fazla. ama o kadar :)) Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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Avrupa'da temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor Avrupa'da temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakipleri belli oldu - Son Dakika
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