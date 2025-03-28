Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmda Bodrum FK'yı 4-1 yendiği maçta Bodrum locasından bir kişinin Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahüratı sonrası olay çıktı.
Protokol tribününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik söylenen sinkaflı sözlerin ardından Fenerbahçeli yöneticiler tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesinin ardından emniyet güçleri araya girdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)