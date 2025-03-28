Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı

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Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynadığı maç sırasında protokol tribününden Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahürat yapıldı. Bu duruma Fenerbahçeli yöneticilerden sert tepki geldi ve taraflar arasında tartışmalar yaşandı. Olayın büyümesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi ve durumu kontrol altına aldı.

28.03.2025 22:58  Güncelleme: 23:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmda Bodrum FK'yı 4-1 yendiği maçta Bodrum locasından bir kişinin Ali Koç'a yönelik küfürlü tezahüratı sonrası olay çıktı.

KÜFÜRLER HAVAYA UÇUŞTU, POLİS ARAYA GİRDİ

Protokol tribününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik söylenen sinkaflı sözlerin ardından Fenerbahçeli yöneticiler tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesinin ardından emniyet güçleri araya girdi.

Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç\'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe, Ali Koç, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Behzat:
    başkan size ne yaptı saygisizlar. 4 5 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    meyve veren ağaç taşlanır kümede kalmak için uğraşın bodrumlular haddinizi bilin 6 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ali Koç istifa Aziz başkan gelecek sikesaraya basacak 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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