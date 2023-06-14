Fenerbahçe, Bruma'yı Braga'ya sattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bruma'yı Braga'ya sattı

14.06.2023 19:15

Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı. Bruma'yı 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı. Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yaparak 6.5 milyon euroya transferi gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.

Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı.

6.5 MİLYON EUROYA SATILDI

Başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

Transferi çok konuşulmuştu! Fenerbahçe, Bruma'yı hiç oynatmadan kar etti

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Sarı-lacivertliler, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.

Transferi çok konuşulmuştu! Fenerbahçe, Bruma'yı hiç oynatmadan kar etti
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